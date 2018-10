Le dernier éditorial de Khashoggi publié

Le «Washington Post» a publié mercredi ce que le quotidien américain présente comme la dernière contribution de Jamal Khashoggi dans laquelle le journaliste saoudien disparu écrit sur la nécessaire liberté de la presse dans le monde arabe.

Pour M. Khashoggi, collaborateur du «Washington Post» et résident américain permanent, disparu le 2 octobre après être entré au consulat saoudien d'Istanbul, cette liberté manque cruellement dans le monde arabe.

In print tomorrow, Jamal Khashoggi's final column: "What the Arab world needs most is free expression" https://t.co/yyBJJE18Nv pic.twitter.com/4BEMjvx6Kp