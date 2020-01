Le directeur général de la BBC annonce sa démission

Le directeur général de la BBC Tony Hall a annoncé lundi qu'il démissionnerait l'été prochain du géant public des médias britanniques, confronté au défi de conquérir un nouveau public et en délicatesse avec le pouvoir du Premier ministre Boris Johnson.

Dans sa lettre de démission, Tony Hall explique que sa décision a été «difficile» à prendre après sept ans en poste, mais qu'il souhaite donner la priorité aux «intérêts de l'organisation».

La BBC est dotée d'une charte qui sécurise sa mission d'ici 2027 et sera examinée à mi parcours au printemps 2022. M. Hall estime «juste» que son successeur soit en place avant ce passage en revue.

Tony Hall a mis en avant les valeurs défendues par son média. «A l'ère des fake news, nous restons le repère en matière d'impartialité et de vérité. Ce que représente la BBC est précieux pour ce pays», a-t-il souligné.

