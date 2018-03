Le gendarme préparait son «mariage religieux»

L'officier de gendarmerie, Arnaud Beltrame, tué après s'être livré pour sauver une otage du supermarché de Trèbes, a succombé samedi à ses blessures. Sa mort a suscité une immense émotion et des hommages dans tout le pays pour ce militaire «tombé en héros». Un hommage national doit lui être rendu dans les prochains jours.

La mère du gendarme, Nicole Beltrame, a décrit lundi sur la radio RTL un être «loyal, altruiste et depuis tout petit au service des autres, engagé pour la patrie». «D'ailleurs, il a dit très souvent ma patrie c'est avant ma famille, ce que j'acceptais (...) Il ne pouvait pas faire autrement, ce n'est pas quelqu'un qui pouvait se dérober», a-t-elle témoigné, assurant n'avoir «pas du tout» de haine pour l'auteur des attaques. «C'est de l'indifférence et le plus grand des mépris. Il faut montrer la photo des héros, mais pas des tueurs et des monstres.»

Nicolle Beltrame salue avec beaucoup de dignité et de courage la mémoire d'Arnaud, son fils mort en héros lors des attaques dans l'Aude #RTLMatin https://t.co/tZLXzTQzHI — RTL France (@RTLFrance) 26 mars 2018

Nicolle Beltrame confie que son fils, Arnaud, était en train de préparer son mariage religieux #RTLMatin https://t.co/vSFtzwU89l — RTL France (@RTLFrance) 26 mars 2018

Après un mariage civil en 2016, le militaire, qui aurait eu 45 ans en avril, devait épouser sa femme religieusement en juin après avoir réussi à se rapprocher géographiquement d'elle. «Il allait enfin pouvoir se poser et être heureux en famille (...) Arnaud organisait une grande fête pour retrouver toute la famille. Avec Marielle, ils faisaient un couple merveilleux», a également déclaré sa maman.

L'autopsie du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame a mis en évidence des lésions par balles non létales et «révélé une plaie gravissime de la trachée et du larynx par arme blanche». Les enquêteurs cherchent toujours à déterminer les raisons du passage à l'acte de l'assaillant djihadiste et à trouver d'éventuelles complicités.

Le Général Richard Lizurey rend hommage au Lieutenant-colonel Arnaud Beltrame pic.twitter.com/S1B0hW6LLk — France Inter (@franceinter) 26 mars 2018

(afp/jsa/nxp)