Le glissement de terrain a fait au moins 22 morts

Les sauveteurs continuaient vendredi de rechercher des survivants sur le site d'une énorme coulée de boue dans le centre des Philippines qui a fait au moins 22 morts, selon un nouveau bilan. Des dizaines de personnes étaient toujours portées disparues après l'effondrement jeudi à l'aube d'un versant d'une colline très escarpée de la localité de Tina-an, sur l'île de Cebu, dû à de très intenses pluies de mousson.

Cette nouvelle catastrophe naturelle est survenue quelques jours après le passage du typhon Mangkhut qui a tué au moins 88 personnes dans le nord du pays. À Cebu, les secouristes ont retrouvé 22 corps, a annoncé à l'AFP Julius Regner, porte-parole de la défense civile. Le bilan précédent, jeudi soir, faisait état de 12 morts.

ATM: Situation at the Enan Chiong Activity Center with 427 evacuated families from Sitio Sindula, Brgy. Tina-an, Naga City, Cebu. DSWD-7 workers are in full force in the registration, distribution and even securing child friendly space for the evacuees. #DSWDKalingaAtPagmamahal pic.twitter.com/QCw2yjO2M3