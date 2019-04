Le grand orgue ne devra pas être démonté

Le grand orgue de Notre-Dame de Paris devra être nettoyé, mais n'aura vraisemblablement pas à être démonté après l'incendie ayant ravagé la cathédrale, «une très bonne nouvelle», s'est réjoui jeudi l'organiste témoin de l'incendie, en visite à Washington.

«Rien n'a brûlé, rien n'a fondu, il y a très peu d'eau des lances à incendie qui est parvenue dans l'instrument lui-même. Il est juste très empoussiéré», a relaté le Français Johann Vexo, qui jouait lors de la messe quotidienne de 18h15 lorsque le feu s'est déclaré, et avait alors évacué l'édifice sans se douter de l'ampleur de la tragédie à venir.

Our thoughts and prayers continue to be with the people of Paris. Notre Dame is such an iconic cathedral, and holds a special place in the hearts of millions, a place for people to reside and find peace and joy. #notredame #paris #notredamedeparis pic.twitter.com/zY1Vm8PvNJ