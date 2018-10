Le juge Kavanaugh confirmé à la Cour suprême

Il n'y aura pas eu de coup de théâtre de dernière minute: le juge Brett Kavanaugh a été confirmé samedi comme neuvième juge de la Cour suprême des Etats-Unis par le Sénat. Dans son vote final, la haute chambre du Congrès l'a décidé par 50 voix pour et 48 contre. C'est une importante victoire pour le président Donald Trump.

Senators vote to confirm Supreme Court nominee Brett Kavanaugh. https://t.co/zT0ERRDmOO pic.twitter.com/lCxNLtpK3e — Fox News (@FoxNews) October 6, 2018

Le vote a eu lieu peu avant 22h00 (heures suisses). Il a été perturbé par des manifestants présents dans la salle, dans la galerie supérieure, qui ont crié «honte» à plusieurs reprises. «J'applaudis et je félicite le Sénat pour la confirmation de notre formidable candidat», a salué sur Twitter le président américain, qui a défendu bec et ongles M. Kavanaugh.

I applaud and congratulate the U.S. Senate for confirming our GREAT NOMINEE, Judge Brett Kavanaugh, to the United States Supreme Court. Later today, I will sign his Commission of Appointment, and he will be officially sworn in. Very exciting! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 octobre 2018

Le Sénat, chargé de donner le feu vert pour les nominations à vie au sein du temple du droit américain, a suivi les lignes partisanes - les républicains votant pour et les démocrates contre - à l'exception d'un élu démocrate. La républicaine Lisa Murkowski, qui avait annoncé qu'elle voterait non, s'est finalement abstenue.

Le Sénat a voté «oui» sur la candidature du magistrat de 53 ans, originaire du Maryland, au terme d'un processus de confirmation chaotique. Il a en effet été marqué par des accusations à son encontre d'agression sexuelle lorsqu'il était adolescent.

Today's vote to confirm Brett Kavanaugh cements a conservative majority on the nation’s highest court for decades to come https://t.co/466XkOP6IN — POLITICO (@politico) October 6, 2018

M. Kavanaugh, qui a catégoriquement nié ces accusations, a donc obtenu une courte majorité, offrant une importante victoire politique au président Donald Trump. Il remplace le démissionnaire Anthony M. Kennedy. Cela devrait désormais placer les juges progressistes en minorité pour de nombreuses années au sein de la plus haute instance judiciaire américaine.

Serment tout soudain

M. Trump avait d'ailleurs déjà salué samedi une première fois sur Twitter «un grand jour pour l'Amérique», alors qu'environ 200 manifestants se sont rassemblés devant le Capitole pour protester contre sa nomination. Fait rare, la police a installé des barrières métalliques autour de l'imposant bâtiment et filtrait les entrées. La veille, des manifestations avaient rassemblé plusieurs milliers de personnes à Washington et à New York.

Le juge devrait très vite prêter serment, peut-être encore ce week-end, et rejoindre ainsi officiellement la Cour suprême. Celle-ci vérifie la constitutionnalité des lois et arbitre les conflits les plus épineux de la société américaine (droit à l'avortement, peine de mort, encadrement des armes à feu, mariage homosexuel, protection de l'environnement, etc). L'arrivée de ce fervent défenseur des valeurs conservatrices placera les juges progressistes - quatre sur neuf - en minorité pour potentiellement de nombreuses années. Il s'agit d'un revers pour les démocrates et défenseurs des droits civiques qui s'étaient mobilisés dès sa nomination en juillet pour tenter d'empêcher sa confirmation.

Malgré leurs efforts, Brett Kavanaugh, un brillant magistrat, était en bonne voie pour être confirmé quand une femme l'a accusé mi-septembre d'une tentative de viol remontant à une soirée entre lycéens en 1982. Cette accusation a fait l'effet d'un coup de tonnerre dans un pays sensibilisé à la question des violences sexuelles depuis le lancement du mouvement #MeToo dans le sillage de la dénonciation du producteur Harvey Weinstein.

L'enquête du FBI sans révélation

Lors d'une audition au Sénat suivie par vingt millions d'Américains, Christine Blasey Ford, universitaire de 51 ans, s'est dite sûre «à 100%» d'avoir été agressée par M. Kavanaugh alors qu'elle n'avait que 15 ans et lui 17. En colère, le magistrat a clamé son innocence et s'est dit victime d'une campagne de dénigrement orchestrée par l'extrême gauche.

Sous la pression d'élus indécis, le Sénat a alors demandé un complément d'enquête à la police fédérale (FBI), qui a rendu sa copie mercredi soir. Le rapport a conforté les républicains, qui n'y ont «rien» trouvé de compromettant, et ont immédiatement enclenché la phase finale du processus de confirmation. Les avocats de Mme Ford ont eux estimé que ce rapport n'était pas «significatif», car ni Mme Ford ni le juge Kavanaugh n'ont été interrogés.

Reste à voir l'impact de ce vote sur les élections parlementaires du 6 novembre: va-t-il pousser les femmes à voter pour les démocrates? Les conservateurs vont-ils vouloir remercier les républicains ou vont-ils se démobiliser maintenant que leur demande est satisfaite? Réponse dans un mois. (afp/nxp)