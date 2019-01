Le lancement, raté, du satellite énerve les USA

Le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo a accusé mardi l'Iran de représenter une menace en matière balistique après la tentative, manquée, de placer sur orbite un satellite.

Le secrétaire d'Etat a renouvelé son accusation selon laquelle le lancement contrevenait à la résolution 2231 du Conseil de sécurité de l'ONU entérinant l'accord international sur le nucléaire iranien conclu en 2015 mais dont les Etats-Unis se sont retirés en 2018.

«Dans une provocation envers la communauté internationale et la résolution 2231 du Conseil de sécurité, le régime iranien a lancé aujourd'hui un engin spatial», a tweeté M. Pompeo. «Le lancement prouve à nouveau que l'Iran cherche à améliorer ses capacités balistiques qui menacent l'Europe et le Proche-Orient», a-t-il estimé.

