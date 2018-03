Le lapin de Mike Pence superstar de deux livres

Le lapin de Mike Pence est le héros de deux livres pour enfants, le premier publié par la fille du vice-président des Etats-Unis et le second par John Oliver, pour dénoncer ce que l'humoriste juge être l'homophobie du deuxième personnage de l'Etat.

Depuis son déménagement à Washington, Marlon Bundo, lapin blanc et noir, avait déjà acquis une petite notoriété, notamment grâce à son propre compte Instagram, fort de plusieurs milliers d'abonnés.

Mais il est devenu superstar avec la publication, lundi, de «A Day in the Life of the Vice President» («Un jour dans la vie du vice-président»), un ouvrage pour enfants écrit par la fille aînée de Mike Pence, Charlotte (24 ans) et illustré par son épouse, Karen, qui évoque une journée du vice-président vue par son lapin.

Profitant de la parution du livre, l'humoriste britannique rwtt a consacré dimanche toute son émission hebdomadaire, sur la chaîne câblée HBO, à Mike Pence, mettant notamment en avant son hostilité au mariage homosexuel.

Au fil des années, l'ancien gouverneur d'Indiana s'est également prononcé contre l'adoption de lois contre la discrimination des homosexuels, et a proposé des fonds publics pour les personnes désirant «changer leur comportement sexuel», en référence à des traitements contre l'homosexualité.

Oliver a contre-attaqué en publiant son propre livre pour enfants sur le lapin vice-présidentiel, intitulé «A Day in the Life of Marlon Bundo» («Un jour dans la vie de Marlon Bundo»).

Insolite : @LastWeekTonight publie un livre sur Marlon Bundo, le lapin gay de Mike Pence, et fait sa promotion en animation (kamoulox) ???? https://t.co/pbqNJUj93c — Animediate (@Animediate) 21 mars 2018

Dans cet ouvrage, Marlon Bundo, lapin mâle, tombe amoureux d'un autre lapin mâle, et les deux finissent par se marier, pied de nez à Mike Pence. Ce livre, publié dimanche et illustré par EG Keller, était en tête des ventes sur le site Amazon mercredi, tandis que celui de Charlotte Pence arrivait en quatrième position.

Lors d'une interview sur la chaîne NBC lundi, John Oliver a annoncé que le premier tirage du livre était épuisé et qu'un second avait été commandé. John Oliver comme Charlotte Pence se sont engagés à ce ce que les bénéfices des ventes des deux livres aillent à de oeuvres caritatives.

Dans plusieurs entretiens depuis lundi, Charlotte Pence a expliqué soutenir également le livre de John Oliver, et en avoir même acheté un exemplaire. «La seule chose qui soit meilleure qu'un livre sur un lapin pour des oeuvres, c'est... DEUX livres sur un lapin pour des oeuvres», a écrit la fille du vice-président sur son compte Instagram. (afp/nxp)