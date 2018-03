Le linge sale du clan Hallyday devant les juges

Ambiance orageuse au Tribunal de grande instance de Nanterre, vendredi après-midi, à propos de l’héritage de Johnny Hallyday. Les avocats des deux aînés du chanteur, David Hallyday et Laura Smet, ont étrillé la veuve, Laeticia Hallyday, qu’ils n’appellent plus que «Madame Boudou», son nom de jeune fille, qui sonne moins glamour. «C’est une communicante hors pair et une sacrée manipulatrice!» a lancé Me Carine Piccio, l’une des avocates de David Hallyday.

Plus tard, à la fin des quatre heures de débat, le conseil de Laeticia Hallyday, Me Ardavan Amir-Aslani, a servi en plat froid ce propos vengeur: «Chaque fois que Laura était en garde à vue à la police ou hospitalisée, Laetitia était là pour elle!» Me Hervé Temime, l’avocat de Laura Smet, se dresse comme un diable surgi de sa boîte: «Honteux! C’est honteux d’aller sur ce terrain-là!» Heureusement, ni les enfants de Johnny ni sa veuve n’assistent à cette audience. Ce déballage, qui n’a pas l’élégance pour apanage, est destiné non pas aux juges mais aux journalistes, qui se sont massés dans une salle annexe du Palais de justice de Nanterre.

De quoi s’agit-il? David Hallyday et Laura Smet contestent en justice le testament de leur père, Johnny Hallyday, qui les déshérite au profit de sa femme, Laetitia. En droit français (et suisse), on ne peut pas déshériter entièrement ses enfants, qui sont protégés par une «réserve héréditaire». Mais voilà, ce testament a été rédigé selon le droit de Californie – lieu de résidence du couple Hallyday depuis 2007 –, qui ignore cette protection. David Hallyday et Laura Smet ont donc entamé une procédure qui s’annonce longue et tortueuse pour faire annuler ce testament par la justice française.

Toutefois, ce n’est pas pour examiner cette question de fond que trois juges du Tribunal de grande instance de Nanterre ont siégé vendredi. Ils ont été saisis d’une requête en référé (mesure provisoire et urgente) émise par les avocats de Laura Smet et de David Hallyday. Ces derniers veulent deux choses: que la justice procède au gel du patrimoine de Johnny Hallyday jusqu’à décision finale et qu’il leur soit reconnu un droit de regard sur le dernier album de leur père, qui va sortir bientôt.

La plupart des biens sont consignés dans un trust de droit américain, sauf les biens immobiliers français. Ce trust est destiné à assurer à Laetitia son train de vie actuel ainsi qu’à payer les études aux États-Unis de leurs deux fillettes, Jade et Joy. Pour les avocats de Laura Smet et de David Hallyday, Laetitia a la main sur ce trust. Argument contesté par l’autre partie: c’est un cabinet d’avocats californien qui le gère. Réplique de Me Emmanuel Ravanas, avocat de Laura Smet: «Le frère de Madame Boudou, Grégory, était le gestionnaire de ce trust. Il s’en est retiré juste avant la tempête médiatique!»

Dès lors, les avocats de Laura Smet et David Hallyday demandent que la justice interdise toutes les ventes des biens immobiliers en France et aux États-Unis et tout changement de leur statut juridique.

«La volonté de Johnny»

«Johnny Hallyday a voulu assurer leur avenir à sa femme et à ses deux dernières filles, Jade et Joy. C’est sa volonté et j’entends la défendre», explique Me Ardavan Amir-Aslani en s’opposant à la requête adverse au nom de Laetitia et de ses deux fillettes. Quant au droit de regard de Laura Smet et David Hallyday sur le dernier album de leur père, l’avocat du producteur, Warner Music, le rejette. Johnny a validé les dix chansons et choisi les musiciens. Ses héritiers n’ont donc pas de droit moral sur cette œuvre. «Et juste un droit d’écouter le disque avant sa diffusion publique?» demande Me Temime pour Laura Smet. Refus sec de Me Ardavan Amir-Aslani: «Laeticia Hallyday aurait été d’accord avec cela. Mais c’était avant.» Avant le grand déballage.

Le Tribunal rendra sa décision le 13 avril prochain.

(24 heures)