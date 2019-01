Le maire de Gdansk est mort de ses blessures

Le maire du grand port polonais de Gdansk, Pawel Adamowicz, 53 ans, est décédé, a annoncé lundi un médecin de l'hôpital universitaire de sa ville. Il avait été blessé au couteau dimanche soir par un agresseur lors d'un événement public.

«En dépit de tous nos efforts, on n'a pas réussi à le sauver», a dit le docteur Tomasz Stefaniak, cité par l'agence PAP. Opéré pendant la nuit durant cinq heures, Pawel Adamowicz avait perdu énormément de sang.

Des centaines de personnes avaient répondu lundi à un appel aux dons du sang. «On a aujourd'hui trois fois plus de donneurs que d'habitude», a dit Wiktor Tyburski, directeur du Centre régional de collecte de sang.

Tonight #Gdansk mayor Pawe? Adamowicz has been stabbed during the 'Light to Heaven' charity event. Polish media reports that a suspect is in custody. pic.twitter.com/eA9OPE2RIS