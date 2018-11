Le maire de Marseille reconnaît son erreur

Marseille Un balcon s'est partiellement effondré samedi à Marseille sur le parcours de la marche blanche en hommage aux victimes des immeubles effondrés. L'incident a fait 3 blessés légers. Plus...

France Le cadavre d'une femme a été extrait vendredi des gravats d'un des bâtiments qui s'est écroulé lundi dans la cité phocéenne. Plus...

France Une nouvelle victime a été découverte jeudi dans les gravats d'un des bâtiments qui s'est écroulé lundi dans la cité phocéenne. Plus...

Immeubles effondrés Les recherches ont été suspendues mercredi soir à Marseille, afin de détruire deux immeubles voisins des bâtiments effondrés. Plus...

France Les chances de retrouver des survivants sous les décombres des immeubles sont de plus en plus minces dans la cité phocéenne. Plus...