Le marathon de San Diego interrompu par des tirs

Selon le City News Service, la situation est sous contrôle et une femme a été arrêtée. La police elle-même n'a pas fait de déclaration et aucune information sur d'éventuels blessés n'était encore disponible. Selon la chaîne locale NBC, le marathon a repris peu après.

The Active Shooter at 100 West C St. is in custody. There’s no longer a threat to the community. The scene is secure. The Rock and Roll Marathon has resumed.