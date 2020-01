Le missile a touché la cabine des pilotes

«Furieux», Trudeau demande des comptes

Le Premier ministre canadien Justin Trudeau a exigé samedi de l'Iran qu'il fasse toute la lumière sur la catastrophe du Boeing ukrainien abattu par erreur et a appelé Téhéran à en «assumer l'entière responsabilité», y compris financière.



«Ce matin j'ai parlé au président iranien Rohani et je lui ai dit que les aveux de l'Iran (...) étaient un pas important en vue d'apporter des réponses aux familles, mais j'ai souligné que d'autres mesures doivent être prises», a expliqué Justin Trudeau.



«Il faut faire toute la lumière sur les raisons qui ont provoqué une tragédie aussi horrible», a-t-il martelé, exigeant que le Canada soit étroitement associé à l'enquête.



«Ce que l'Iran a reconnu est très grave, abattre un avion de ligne commercial est horrible, l'Iran doit en assumer l'entière responsabilité», a ajouté Justin Trudeau. Il s'est dit «scandalisé et furieux» et a estimé que «cela n'aurait jamais dû arriver, même dans une période de tension accrue».