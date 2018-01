Le niveau de la Seine menace des musées

Des musées parisiens ont dû partiellement fermer mercredi en raison de l'augmentation du niveau de la Seine qui pourrait atteindre 6,20 mètres samedi.

Conformément au plan de protection contre les inondations en vigueur depuis 2002, «des mesures de protection du Palais du Louvre sont mises en oeuvre», a communiqué la direction du musée le plus fréquenté au monde. Le niveau bas du département des Arts de l'Islam du Louvre a ainsi été interdit dans la journée au public.

Les musées d'Orsay et de l'Orangerie ont aussi déclenché le plan de protection. Du matériel a été acheminé et des zones de repli aménagées.

En juin 2016, plusieurs grands établissements culturels situés près de la Seine, dont déjà le Louvre et le musée d'Orsay, avaient dû fermer leurs portes durant plusieurs jours face à la montée de la Seine jusqu'à 6,07 m.

«Aucune infiltration d'eau n'avait été à déplorer», a rappelé mercredi la direction du Louvre. Le musée était resté fermé pendant 4 jours. Quelque 35'000 oeuvres, soit 25% des 152'000 conservées en zones inondables, avaient alors été mises à l'abri en 48 heures.

RER fermé jusu'au 31 janvier

La SNCF a de son côté annoncé mercredi que le tronçon central de la ligne C du RER à Paris restera fermé au moins jusqu'au 31 janvier inclus en raison de la crue de la Seine. Les sept gares intra muros - Saint-Michel Notre-Dame, Musée d'Orsay, Invalides, Champ de Mars, Avenue du Président Kennedy et Boulainvilliers - resteront donc fermées pour une semaine encore.

Aucun service de substitution particulier n'est organisé pour pallier la fermeture du RER C au coeur de Paris. Ile-de-France Mobilités a annoncé pour sa part mardi l'augmentation des fréquences des autobus de la ligne 63 entre Gare de Lyon et Invalides et des métros de la ligne 10 entre Gare d'Austerlitz et Boulogne Pont-de-Saint-Cloud.

Quinze départements dans le quart nord-est de la France étaient mercredi en fin de journée en vigilance orange crues-inondations, autour du bassin de la Seine, du Doubs et de la Saône. Quant au Rhin, le pic de crue a été atteint mardi soir et la décrue amorcée. (ats/nxp)