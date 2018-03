Le nucléaire nord-coréen a coûté son poste à Tillerson

Une divergence de vues sur la Corée du Nord a été l'un des facteurs clés ayant poussé Donald Trump à limoger son chef de la diplomatie, selon plusieurs sources proches de l'administration. Il redoutait que Rex Tillerson ne fasse trop de concessions aux Nord-Coréens.

Dans les mois de tensions extrêmes entre Washington et Pyongyang, le secrétaire d'Etat incarnait le camp des partisans de négociations avec la Corée du Nord. Mais il a été tenu à l'écart de la réflexion présidentielle autour de l'invitation de Kim Jong-un transmise par des émissaires sud-coréens. Jeudi dernier, quand ce sommet a été annoncé, Rex Tillerson était en tournée diplomatique en Afrique.

Donald Trump voulait mettre en place «une nouvelle équipe avant les discussions avec la Corée du Nord et pour les négociations commerciales en cours», précisait-on à la Maison blanche le jour même de l'annonce du renvoi de M. Tillerson.

Question de confiance

Le président «devait avoir quelqu'un en qui il a totalement confiance», a dit un haut responsable américain. Selon cette source, il travaillait depuis plusieurs semaines au remaniement, à ce jour le plus spectaculaire de son mandat, qu'il a dévoilé mardi via un simple tweet, annonçant la nomination du directeur de la CIA Mike Pompeo à la tête de la diplomatie américaine et le remplacement de ce dernier à l'agence centrale du renseignement par Gina Haspel.

Mike Pompeo, Director of the CIA, will become our new Secretary of State. He will do a fantastic job! Thank you to Rex Tillerson for his service! Gina Haspel will become the new Director of the CIA, and the first woman so chosen. Congratulations to all!