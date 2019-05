Le pape exige que tous les abus sexuels soient dénoncés

À deux mois du synode sur la pédophilie, le pape François a publié jeudi le motu proprio «Vos estis lux mundi» (Vous êtes la lumière du monde) détaillant les nouvelles règles pour lutter contre les abus sexuels commis par des membres du clergé. Tous les abus sexuels. Le texte ne se limite en effet pas aux cas de pédophilie mais il englobe les abus commis sur des séminaristes majeurs, des sœurs et plus en général sur «des personnes vulnérables».

La principale nouveauté réside dans l’obligation faites à tous les prêtres, religieux ou religieuses de signaler à leur hiérarchie les délits sexuels, ou les tentatives de couverture de délits, dont ils seraient à connaissance. Autrefois, la décision de dénoncer était laissée à la conscience individuelle de chacun. Si l’auteur présumé d’un abus est lui-même l’évêque d’un diocèse, la dénonciation sera présentée à l’archevêque métropolitain – à la tête d’une province ecclésiastique regroupant plusieurs diocèses – qui en référera directement au Vatican. L’obligation ne touche toutefois pas le secret de la confession qui reste inviolable.

En outre, chaque diocèse devra se doter d’un bureau permettant aux laïcs de présenter eux aussi des dossiers sur des abus commis par des prêtres et une enquête examinera les accusations dans un délai de 90 jours.

Pour le Vatican, «Vos estis lux mundi» représente un pas décisif dans la lutte contre les abus sexuels dans l’Église. «C’est une norme universelle destinée à éviter les couvertures internes et qui s’applique à toute l’Église catholique», a déclaré Andrea Tornielli, directeur général de la communication du Saint-Siège. Selon le cardinal Ouellet, préfet de la congrégation des évêques, le texte est à la fois un remède contre le «cléricalisme», l’esprit de corps et la culture d’omerta des membres du clergé, et «l’élitisme» qui permettait à un prince de l’Église de bloquer une enquête. «Désormais, la responsabilité est de tous.»

Justice civile exclue

Mais pour les associations de victimes, il manque au motu proprio du pape François leur principale revendication: l’obligation de dénoncer les délinquants sexuels aux autorités civiles du pays où l’abus a été commis. «Sous ses airs novateurs, «Vos estis lux mundi» ne fait que reprendre l’esprit des documents publiés en 1972 par Paul VI et en 2001 par Jean-Paul II, à savoir que le linge sale se lave en famille sous peine d’être excommunié, affirme Francesco Zanardi, ancienne victime et fondateur de l’association L’Abus. L’Église ne dit pas ce qu’elle entend faire des prêtres violeurs d’enfants. Et quand bien même certains pédophiles seraient jugés par des procès canoniques, cette législation n’est valable que dans l’État du Vatican, pas dans les autres pays. Sans justice civile, il n’y a pas de justice.» Le bureau mis à disposition des laïcs pour recueillir les plaintes est également, selon Zanardi, «une escroquerie judiciaire». En effet, en donnant les détails de l’abus qu’elle a subi à la hiérarchie catholique, la victime fournit à l’Église les armes pour organiser la défense du prêtre délinquant sexuel. «Si les rôles entre le magistrat et l’avocat défenseur ne sont pas clairement séparés, le conflit d’intérêts est flagrant, explique le fondateur de L’Abus. Mais l’Église ne veut pas intervenir parce qu’elle devrait reconnaître que des prêtres ont violé des dizaines de milliers d’enfants dans le monde et elle devrait payer des dommages énormes.»

(24 heures)