Le pape honore un héros de la lutte contre l'homophobie

«Une rencontre incroyable avec un homme exceptionnel... J'ai une pensée pour vous tous en ce jour si particulier pour moi. Je repars plein de force, de courage et d'espoir», a écrit le jeune homme sur la page Facebook de l'association «Je soutiens Marin», créée par ses parents et suivie par près de 200.000 personnes.

Le soir du 11 novembre 2016, ce brillant étudiant de 20 ans féru de langue chinoise, en troisième année d'une double licence de droit et sciences politiques, avait volé à la rescousse d'un couple homosexuel qui s'embrassait à un arrêt de bus et était pris à partie par un groupe de jeunes.

Coups sur le crâne

L'agresseur présumé de Marin, mineur à l'époque des faits, s'était approché de lui par derrière avant de lui asséner des coups de béquilles sur le crâne, sur une place devant la gare principale de Lyon.

Marin est resté de longues semaines dans le coma et un neurochirurgien a dû lui enlever le quart de sa boîte crânienne pour laisser de la place à l'énorme hématome qui s'était formé. Le jeune homme souffre aujourd'hui de lourdes séquelles neurologiques et motrices. Il a subi plusieurs opérations et vit désormais dans un centre spécialisé dans la rééducation en Suisse.

Quasiment un an jour pour jour après son agression, Marin s'exprime pour la première fois en public. Retour sur le concert #jesoutiensMarin organisé samedi @TLMLyon pic.twitter.com/xRnHBUHrLr — LeilaK (@LeilaKessiTLM) November 27, 2017

Depuis l'agression, une forte mobilisation s'est organisée à Lyon autour de lui (messages de soutien, cadeaux, chansons, collecte de fonds, soirées caritatives, événements sportifs). Marin raconte pour sa part sur les réseaux sociaux sa longue rééducation et ses proches ont créé une association, «La tête haute», pour aider les traumatisés crâniens. (afp/nxp)