Le pape souhaite un avenir de paix à tous

Vatican Le pape François a déploré dimanche que 2017 ait été une année marquée par les guerres, les mensonges et les injustices. Il a invité tout un chacun à assumer la responsabilité de ses actes. Plus...

Célébrations de Noël François a évoqué la situation au Proche-Orient et celle de la péninsule coréenne lundi, lors de son message «Urbi et orbi». Plus...