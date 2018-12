Le parcours et la traque du meurtrier présumé

Mardi 11 décembre

Comme chaque début de soirée de décembre à Strasbourg, les allées du marché de Noël, dédale de quelque 300 chalets de bois qui vendent vin chaud et produits locaux dans le coeur de la ville, sont bondées.

Vers 19H50 Terreur au marché de Noël

Autour de 19H50 (18h50 GMT), Chérif C. ouvre le feu sur des passants avec un pistolet automatique rue des Orfèvres, artère commerçante située à quelques dizaines de mètres de la cathédrale de Strasbourg.

Il évolue rapidement dans ce quartier piétonnisé de l'hypercentre, empruntant successivement plusieurs rues et ruelles.

Tout au long de son parcours, il tire avec son arme de poing et utilise un couteau pour blesser et donner la mort. De nombreuses personnes évacuent le centre-ville à la hâte, tandis que des témoins entendent l'assaillant crier «Allah Akbar».

Sur son chemin, il croise quatre militaires assurant la sécurité du marché, alertés par les tirs. L'homme fait feu dans leur direction, la patrouille riposte et le blesse au bras, mais il parvient à s'échapper.

Peu après 20H00, la fuite

Chérif C. s'engouffre dans un taxi et quitte la «Grande-Ile» (le centre historique) peu après 20H00.

Selon le récit d'une source proche du dossier, Chérif C. a été déposé en taxi dans le quartier du Neudorf, dans le sud de la ville.

Entendu comme témoin, le chauffeur de taxi a indiqué que l'homme lui avait demandé de le conduire dans ce quartier, sans donner d'adresse précise. L'individu, pour justifier ses blessures, a évoqué son passage à l'acte auprès du chauffeur.

Aux alentours de 20H20, il est aperçu marchant, toujours dans le quartier de Neudorf. Il y rencontre des policiers qui lui intiment l'ordre de s'arrêter.

Cherif C. tire dans leur direction et prend de nouveau la fuite. Mais des policiers retrouvent sa trace et les échanges de tirs reprennent. Encore une fois, il réussit à échapper aux forces de l'ordre et s'évanouit dans la nature.

Un hélicoptère survole la zone jusque tard dans la nuit, sans succès.

Mercredi 12 décembre

Tentative d'interpellation au matin

Les nombreux enquêteurs mis sur sa piste réalisent plusieurs perquisitions dans les lieux qu'il fréquente, notamment dans le quartier des Poteries, où il vivait seul.

Une opération a lieu à son domicile dans le quartier des Poteries, dans l'ouest de la ville. Les enquêteurs sont sur la piste de cet individu radicalisé et connu pour des faits de droit commun, soupçonné d'être l'instigateur d'une tentative d'assassinat en août 2018 dans le cadre d'un vol qui aurait mal tourné.

Les enquêteurs ne trouvent pas sa trace, mais découvrent un important arsenal: une grenade défensive, une arme 22 Long Rifle chargée, des munitions et 4 couteaux.

Mercredi 12 décembre à la mi-journée

Quatre proches de Chérif C. étaient toujours en garde à vue à la mi-journée mercredi. Plus de 600 membres des forces de sécurité sont aux trousses de l'assaillant, avec l'aide des équipes d'élite de la police et de la gendarmerie, ainsi que des éléments de l'opération Sentinelle.

A 13H00 mercredi, un bilan faisait état de 2 morts, une personne en état de mort cérébrale et 12 blessés dont plusieurs en urgence absolue. (afp/nxp)