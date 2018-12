Le parlement irlandais légalise l'avortement

Le parlement irlandais a adopté jeudi le projet de loi légalisant l'avortement. Cela sept mois après un référendum historique lors duquel les Irlandais s'étaient prononcé contre l'interdiction constitutionnelle de l'IVG.

Le texte avait commencé à être examiné par le Parlement en octobre dernier et a été adopté jeudi par le Parlement. Il prévoit d'autoriser l'IVG sans conditions jusqu'à 12 semaines ou dans les cas de «risque pour la vie» ou de «grave danger pour la santé» de la femme enceinte. Il permet aussi l'avortement en cas d'anomalie du foetus qui pourrait conduire à sa mort in utero.

«Moment historique pour les femmes»

Le Premier ministre Leo Varadkar a salué un «moment historique pour les femmes irlandaises», via son compte Twitter. Le 25 mai dernier, les Irlandais avaient approuvé par référendum à plus de 66% la libéralisation de l'avortement, un nouveau séisme culturel dans ce petit pays de 4,7 millions d'habitants de tradition fortement catholique, trois ans après la légalisation du mariage homosexuel.

Historic moment for Irish women. Thanks to all who supported and well done to @SimonHarrisTD for steering this through both Houses https://t.co/0of3qfrNwm

«Il y a un peu plus de 200 jours, vous, le peuple d'Irlande, avez voté pour abroger le 8e (amendement de la Constitution irlandaise, qui en 1983 gravait dans le marbre le tabou de l'avortement en Irlande) pour que nous traitions les femmes avec compassion. Aujourd'hui nous avons voté la loi qui transformera (ce voeu) en réalité» a déclaré sur twitter le ministre irlandais chargé de la Santé, Simon Harris. Les femmes qui souhaitaient avorter étaient jusqu'à présentes contraintes de se rendre au Royaume-Uni.

Just over 200 days ago, you, the people of Ireland voted to repeal the 8th so we could care for women with compassion. Today we have passed the law to make this a reality. A vote to end lonely journeys, end the stigma and support women’s choices in our own country