Le pasteur américain Brunson reçu par Trump

Donald Trump a reçu samedi à la Maison Blanche le pasteur américain Andrew Brunson au lendemain de sa libération par la Turquie, saluant un «pas énorme» pour améliorer les relations «très tendues» avec Ankara après une grave crise diplomatique.

Dans le Bureau ovale, aux côtés de l'ex-détenu au coeur d'un bras de fer sans précédent entre les deux pays alliés, le président des Etats-Unis a remercié de manière appuyée son homologue turc Recep Tayyip Erdogan «pour avoir rendu cela possible». «Ce n'était pas facile pour lui», a-t-il estimé.

Pastor Andrew Brunson, released by Turkey, will be with me in the Oval Office at 2:30 P.M. (this afternoon). It will be wonderful to see and meet him. He is a great Christian who has been through such a tough experience. I would like to thank President @RT_Erdogan for his help!