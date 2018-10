Le patron de l'ONU en visite à Palu

Le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres s'est rendu vendredi dans la ville indonésienne de Palu ravagée par un séisme et un tsunami, double catastrophe qui a fait 2000 morts et des milliers de disparus.

Here in Palu,I saw first-hand the destruction caused by the recent earthquake and tsunami. To the many people I saw and spoke to: your strength and resilience are remarkable. The U.N. is with you to support government-led rescue and relief efforts. pic.twitter.com/SbLRZAZ764