Le poseur de bombes en série s'est donné la mort

L'auteur présumé des attaques aux colis piégés qui ont fait deux morts et quatre blessés depuis début mars au Texas s'est suicidé mardi soir, a annoncé la police d'Austin. Il a mis fin à ses jours en actionnant un des engins à bord de son propre véhicule.

Un policier a été légèrement blessé par l'explosion, a indiqué la police mercredi lors d'une conférence de presse. «Le suspect est mort», a confirmé le chef de la police d'Austin Brian Manley. Le Bureau fédéral des armes à feu et des explosifs (ATF) a indiqué sur son compte Twitter que ses agents étaient présents sur les lieux.

Steve Rogers on Austin bombing suspect: "He wanted to send a message, and he was sending that message." https://t.co/JBd1Rv2qN5 pic.twitter.com/IHWufyUQaL