Le poseur de bombes était un chômeur de 23 ans

Un chômeur de 23 ans a été identifié comme l'auteur présumé d'une campagne d'attaques au colis piégé qui ont fait deux morts et cinq blessés depuis trois semaines au Texas, selon les médias locaux. Le suspect s'est suicidé mardi soir en actionnant un de ses engins.

L'homme avait été intercepté par la police qui avait retrouvé sa trace dans un hôtel à une trentaine de kilomètres au nord d'Austin. Un policier a été légèrement blessé par l'explosion.

Steve Rogers on Austin bombing suspect: "He wanted to send a message, and he was sending that message." https://t.co/JBd1Rv2qN5 pic.twitter.com/IHWufyUQaL