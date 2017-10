Le premier ministre banni de son propre parti

Cette décision, prise lors d'un bureau politique au siège du parti, met fin à un feuilleton long de près de six mois. Le temps qu'il a fallu aux dirigeants de droite pour se mettre d'accord sur l'opportunité de les radier. «Les membres présents du bureau politique se sont prononcés en majorité en faveur de leur exclusion et ont pris acte du départ d'Edouard Philippe», peut-on lire dans une déclaration du Bureau politique.

Le chef du gouvernement Edouard Philippe et le ministre des Comptes public Gérald Darmanin (premier à gauche sur la photo AFP ci-dessous), sont concernés par cette procédure, de même que le secrétaire d'Etat Sébastien Lecornu (dernier à droite) et, à l'Assemblée nationale, Thierry Solère (2e gauche) et Franck Riester (à droite d'Edouard Philippe), qui ont participé à la création d'un groupe parlementaire dissident.

Plusieurs choix s'offrent désormais aux bannis: rester hors parti, fonder une nouvelle formation ou rejoindre une structure existante, comme La République en marche (LREM) d'Emmanuel Macron. (ats/nxp)