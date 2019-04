Le président Omar el-Béchir a été destitué

Le président soudanais Omar el-Béchir a été destitué par l'armée. Un ministre de la province du Nord-Darfour a précisé à la télévision Al Hadath à Dubai que des consultations sont en cours pour mettre en place un conseil militaire.

AL-BASHIR IS OUT !! WE DID IT !!! #Sudan — Alaa Salah (@iAlaaSalah) April 11, 2019

Des soldats soudanais ont mené un raid à Khartoum dans les locaux d'un groupe lié au Parti du Congrès National (NCP) du président Omar el-Béchir, contesté par la rue depuis des mois, ont rapporté des témoins. Le groupe visé s'appelle le Mouvement islamique, la branche idéologique du NCP, ont indiqué les témoins à l'AFP.

Selon CNN, le président a été assigné à résidence et sa garde personnelle arrêtée. Plusieurs sources font également état d'une libération des prisonniers politiques dans tout le pays.

JUST IN: Sudan President Bashir steps down and is under house arrest https://t.co/tH8wLpW4FJ — CNN (@CNN) April 11, 2019

«Le régime est tombé»: convaincue de l'imminence de la chute du président Omar el-Béchir, une immense foule de Soudanais est rassemblée jeudi dans le centre de Khartoum, dans l'attente d'une «déclaration importante» promise par l'armée à la télévision officielle.

La TV nationale a interrompu jeudi matin ses programmes pour diffuser en boucle des chants patriotiques et militaires. «Importante annonce des forces armées sous peu», pouvait-on lire sur un bandeau figé en bas d'écran.

«Le régime est tombé, le régime est tombé!»

Pour les Soudanais, le sort du président Béchir est déjà scellé. «Le régime est tombé, le régime est tombé!», scandent les milliers de manifestants qui campent depuis samedi devant le QG des forces militaires et brandissent des drapeaux soudanais.

Les habitants descendus dans la rue se prennent dans les bras, brandissent des drapeaux soudanais et échangent des friandises, d'après la même source.

Large crowds moving toward Gen Command area. This is footage from a few minutes ago filmed from Byblos Bank Africa (??? ??????), #Khartoum, crowd is moving east along El Baladiya Ave. Geolocated to here: https://t.co/DQe3zEOG6l #????11????? #??????_???????_?????? #SudanUprising pic.twitter.com/X8U2lCIoGI — Benjamin Strick (@BenDoBrown) April 11, 2019

«Pacifique, pacifique, pacifique»

«Béchir est parti! Nous avons réussi!», a écrit pour sa part sur Twitter Alaa Salah, l'étudiante devenue «l'icône» du mouvement.

Le centre de la capitale, au sud du QG, a au gré de la matinée été envahi par une foule immense, selon un journaliste de l'AFP. Les manifestants se prennent dans les bras, brandissent des drapeaux soudanais et échangent des friandises.

Des youyous

Pour le sixième jour consécutif, des milliers de manifestants déterminés sont eux rassemblés devant le siège de l'armée, qui abrite aussi le ministère de la Défense et la résidence officielle du président Béchir. Des femmes regroupées devant ce site lancent des youyous et scandent des slogans anti-Béchir.

L'armée est déployée dans de nombreuses rues de la capitale, ainsi que des membres du groupe paramilitaire des Forces de soutien rapide.

En matinée, des soldats ont mené un raid à Khartoum dans les locaux du Mouvement islamique, la branche idéologique du Parti du Congrès National (NCP) du président Béchir, selon des témoins.

Mercredi soir, le NCP avait reporté sine die un rassemblement de soutien au chef de l'Etat prévu jeudi à Khartoum. Des foules sont aussi rassemblées dans les villes de Madani, Gadaref, Port-Soudan, Al-Obeid et Kassala, brandissant des drapeaux soudanais.

A Khartoum, les meneurs du mouvement ont appelé la foule à «ne pas attaquer quiconque ou les biens gouvernementaux et privés». «Quiconque fera ça sera puni par la loi. Notre révolution est pacifique, pacifique, pacifique», a déclaré l'Alliance pour la liberté et le changement dans un communiqué.

Des milliers de Soudanais réclament invariablement la démission du président Béchir, 75 ans, au pouvoir depuis trois décennies, et demandent à l'armée de rejoindre leur mouvement.

Les manifestants déterminés avaient défié toute la journée de mercredi le régime devant ce siège de l'armée, dont les intentions, tout comme celles de la police, restent à confirmer. «Nous attendons de grandes nouvelles. Nous ne partirons pas d'ici tant que nous ne saurons pas ce que c'est», a indiqué à l'AFP un manifestant devant le QG de l'armée. «Nous en avons assez de ce régime. Trente ans de répression, de corruption, d'abus de droits. C'est assez», a-t-il poursuivi.

49 personnes tuées

Depuis samedi, les manifestants ont essuyé à plusieurs reprises les assauts du puissant service de renseignement NISS, qui a tenté en vain de les disperser à coups de gaz lacrymogène, selon les organisateurs du rassemblement.

Mardi, 11 personnes dont six membres des forces de sécurité ont été tuées lors de manifestations à Khartoum, a rapporté mercredi le porte-parole du gouvernement Hassan Ismail, sans préciser les circonstances de leur mort, d'après l'agence officielle Suna.

En tout, 49 personnes sont mortes dans des violences liées aux manifestations depuis que ces rassemblements ont commencé en décembre, de sources officielles. Agitant des drapeaux nationaux et entonnant des chansons révolutionnaires, les contestataires ont appelé l'armée à rejoindre leur mouvement de contestation, né en décembre mais qui a connu un net regain de mobilisation samedi.

Aucune tentative de dispersion n'a été rapportée pour la journée de mercredi. «Il semble que la police soit avec nous aussi», a estimé un manifestant.

Mardi, la police avait annoncé avoir ordonné à ses forces de ne pas intervenir contre les contestataires. Elle a aussi dit vouloir l'union du «peuple soudanais (...) pour un accord qui soutiendrait un transfert pacifique du pouvoir».

Concernant les militaires, le général Kamal Abdelmarouf, chef d'état-major de l'armée, avait précisé lundi que celle-ci continuait «d'obéir à sa responsabilité de protéger les citoyens».

I was heartened to see no widespread violence directed at the protesters in #Khartoum last night following 2 nights where security forces tried to disperse them violently. We call on the Govt of #Sudan to respect the rights of Sudanese people to express grievances peacefully — Tibor Nagy (@AsstSecStateAF) 10 avril 2019

«Transition crédible»

L'étincelle de la contestation a été la décision du gouvernement de tripler le prix du pain le 19 décembre.

A travers le pays, des citoyens soudanais ont appelé au départ de M. Béchir. Le président a tenté de réprimer la contestation par la force, puis a instauré le 22 février l'état d'urgence à l'échelle nationale. Mardi, des capitales occidentales ont appelé les autorités à répondre aux revendications «d'une façon sérieuse».

Le pouvoir doit proposer «un plan de transition politique crédible», ont écrit les ambassades des Etats-Unis, du Royaume-Uni et de la Norvège dans un communiqué conjoint à Khartoum.

Mercredi, Washington a exhorté le pouvoir à respecter le droit de manifester. «Nous appelons le gouvernement du Soudan à respecter les droits de tous les Soudanais à exprimer leurs doléances pacifiquement», a tweeté Tibor Nagy, secrétaire d'Etat adjoint chargé de l'Afrique. (ats/nxp)