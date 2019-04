Le président Omar el-Béchir s'est retiré du pouvoir

Le président soudanais Omar el-Béchir s'est retiré du pouvoir, selon des cercles du gouvernement. Un ministre de la province du Nord-Darfour a précisé à la télévision Al Hadath ise à Dubai que des consultations sont en cours pour mettre en place un conseil militaire.

Des soldats soudanais ont mené un raid à Khartoum dans les locaux d'un groupe lié au Parti du Congrès National (NCP) du président Omar el-Béchir, contesté par la rue depuis des mois, ont rapporté des témoins. Le groupe visé s'appelle le Mouvement islamique, la branche idéologique du NCP, ont indiqué les témoins à l'AFP.

AL-BASHIR IS OUT !! WE DID IT !!! #Sudan