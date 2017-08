Le président appelle à l'aide, l'ONU évalue

Le président sierra-léonais a lancé un appel à l'aide internationale après les inondations et les glissements de terrain qui ont fait plus de 300 morts et des centaines de disparus à Freetown. De son côté, l'ONU instaure des plans d'urgence pour éviter toute épidémie.

«Nous sommes débordés» par ce désastre, a déclaré, manifestement très ému, le chef de l'Etat Ernest Bai Koroma devant la presse dans le quartier de Regent dans la capitale sierra-léonaise, l'un des plus touchés par la catastrophe. La Sierra Leone a un «besoin urgent d'aide», a-t-il lancé.

Le porte-parole de la Croix-Rouge, Patrick Massaquoi, a déclaré à l'AFP que le bilan officiel de 312 morts serait sans doute revu à la hausse. La morgue centrale de Freetown a quant à elle évoqué le chiffre de 400 morts. A l'intérieur de cette morgue, des corps couverts de boue sont empilés sur le sol.

Selon la Croix-Rouge, au moins 600 personnes sont toujours portées disparues. Le ministre de l'Intérieur, Paolo Conteh, a lui évoqué le chiffre de milliers de disparus.

Aide débloquée

A New York, le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a déclaré que «les représentants de l'ONU en Sierra Leone et (ses) partenaires humanitaires mènent des missions d'évaluation».

«Des plans d'urgence sont mis en place pour juguler toute épidémie potentielle de maladies comme le choléra, la typhoïde et la diarrhée», a déclaré Stéphane Dujarric. Il a indiqué que l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) avait débloqué immédiatement 150'000 dollars de fonds d'urgence.

Plusieurs gouvernements étrangers (Israël, la Grande-Bretagne) et l'Union européenne ont promis leur aide à la Sierra Leone.

Inondations et coulées de boue

Trois jours de pluies torrentielles ont provoqué lundi matin le glissement de tout un pan de la colline du quartier de Regent surplombant le centre de Freetown, et des inondations dans toute la capitale, qui abrite plus d'un million d'habitants et dont les infrastructures sont notoirement insuffisantes.

Les bidonvilles accrochés aux collines ou sur le littoral ont été balayés par des coulées de boue et des torrents d'eau dévastateurs, débordant des systèmes de drainages et d'égouts. (ats/nxp)