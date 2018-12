Le président de l’Assemblée nationale française insulte la Suisse

Le président de l’Assemblée nationale française Richard Ferrand vient de lancer un gros pavé dans la mare. Lors d’un débat lundi au Parlement français sur l’introduction d’un référendum, il a lâché: «Tout à l’heure quelqu’un vantait la grande démocratie cantonale (sic) helvétique, mais voyez les thèmes de votations: ils sont très souvent le fait de quelques cliques affairistes et de quelques lobbyistes qui, à la fin, sont d’ailleurs démasqués.»

Haut-le-cœur en Suisse. Guillaume Barazzone, conseiller national et membre de l’Exécutif de la Ville de Genève, a réagi très sèchement sur Twitter: «Honte à vous Richard Ferrand -ignare- qui venez de déclarer à l’Assemblée nationale sur le droit de référendum helvétique: «les thèmes soumis sont très souvent le fait de cliques affairistes et de quelques lobbyistes démasqués». Le peuple suisse appréciera.»

Richard Ferrand dément

Incroyable, le président de l’Assemblée a commencé par démentir avoir tenu ces propos.

Cher monsieur @BarazzoneG, je démens formellement avoir pensé ou tenu ces propos que vous me prêtez. Quelles sont vos sources ? Évitez svp les #FakeNews ! — Richard Ferrand (@RichardFerrand) 17 décembre 2018

Etonnant dans la mesure où le bulletin officiel de l’Assemblée nationale ne laisse aucun doute, comme le prouve notre capture d’écran:

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Barazzone demande des excuses

Guillaume Barazzone ne croit pas non plus à une fake news. Il a retrouvé de son côté la vidéo de Ferrand à l’Assemblée nationale. Et lui demande donc de s'excuser.

Développement suit (24 heures)