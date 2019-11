Le prince Andrew met fin à ses engagements publics

Le prince Andrew, second fils de la reine Elizabeth II, embourbé dans une polémique sur ses liens avec le financier américain Jeffrey Epstein, qui s'est suicidé en prison alors qu'il était poursuivi pour exploitation sexuelle de mineures, a annoncé mercredi cesser ses fonctions publiques.

«Il est devenu clair pour moi ces derniers jours que les circonstances de mes liens passés avec Jeffrey Epstein sont devenues une perturbation majeure du travail de ma famille et du (mien)», et «j'ai demandé à Sa Majesté si je pouvais me retirer de mes engagements publics dans un avenir proche», a déclaré le prince dans un communiqué, précisant que la reine lui avait «donné sa permission». (afp/nxp)