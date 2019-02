Le prince Philip rend son permis après un accident

Le prince Philip, 97 ans, époux de la reine Elizabeth II, a décidé de renoncer à son permis de conduire après avoir été impliqué dans une collision qui a fait une blessée fin janvier, a annoncé samedi le palais de Buckingham dans un bref communiqué.

Prince Philip, 97, gives up driver's licence after crash https://t.co/4vMadHIyPp pic.twitter.com/6TuGooE2j4