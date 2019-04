Le prince William en visite à Christchurch

Le prince William a rencontré vendredi à Christchurch des survivants du carnage commis le 15 mars dans des mosquées de la ville, et rendu hommage à la réaction «remarquable» des Néo-Zélandais après cette tragédie.

Environ 160 personnes étaient rassemblées à la mosquée al-Nour pour la venue du petit-fils de la reine Elizabeth II, laquelle est officiellement la cheffe de l'Etat néo-zélandais. Six semaines après la mort de 50 fidèles musulmans tués par un suprémaciste blanc australien, le prince William a dit être aux côtés des Néo-Zélandais, des habitants de Christchurch et des musulmans.

Cet «acte de violence était destiné à changer la Nouvelle-Zélande mais vous avez montré dans le deuil de la Nation la profondeur de votre empathie, de votre compassion, de votre chaleur et de votre amour», a-t-il dit en arrivant à la mosquée après avoir rencontré les médecins et infirmiers qui s'étaient occupés des blessés le jour du carnage.

«Vous êtes restés debout, ensemble»

«Dans un moment de vive douleur, vous êtes restés debout, ensemble. Vous avez montré quelque chose de remarquable en réaction à la tragédie», a-t-il relevé. «Je veux vous dire ma gratitude pour ce que vous avez enseigné au monde ces dernières semaines. Je partage votre optimisme, (...) votre deuil». «Puissent les forces de l'amour toujours prévaloir sur les forces de la haine (...) Il faut combattre l'extrémisme sous toutes ses formes», a-t-il ajouté.

Un impressionnant dispositif de sécurité était en place, avec des hélicoptères survolant le quartier. Le prince avait été accueilli à la mosquée par l'imam Gamel Fouda, la Première ministre Jacinda Ardern et Farid Ahmed, un rescapé dont l'épouse a été abattue le 15 mars.

Cet homme en fauteuil roulant avait ému le monde entier, en préconisant au nom de sa religion l'amour et la pitié. «Je choisis la paix et j'ai pardonné», avait-il déclaré devant des dizaines de milliers de personnes à Christchurch lors d'une cérémonie du souvenir. «Nous devons entretenir l'espérance et ne pas nous abandonner à la haine», a-t-il dit au prince.

Le prince William, qui s'était déjà rendu à Christchurch dans la foulée du séisme qui avait fait 185 morts en 2011, achèvera vendredi sa brève visite en déposant une gerbe au mémorial érigé après ce tremblement de terre. (afp/nxp)