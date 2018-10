Le prince héritier saoudien répond à Trump

Le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane a souligné dans une interview publiée vendredi par l'agence Bloomberg que son pays «paie» pour les armes que lui fournissent les Etats-Unis après que Donald Trump eut affirmé défendre des nations pétrolières «pour rien».

Dans une critique qui semblait viser directement les pays du Golfe, dont son grand allié saoudien, le président américain avait déclaré à l'Assemblée générale de l'ONU la semaine dernière: «Nous défendons nombre de ces nations pour rien et elles en profitent pour nous imposer des prix du pétrole plus élevés».

«Nous estimons que nous avons payé pour toutes les armes que nous avons des Etats-Unis, ce ne sont pas des armes gratuites», a déclaré le prince héritier, dit MBS, aux journalistes de Bloomberg qui l'ont rencontré mercredi soir à Ryad. «Nous avons tout acheté avec de l'argent», a-t-il insisté.

Il a toutefois minimisé les différences avec le président américain. «On doit accepter que tout ami dit des choses positives et des choses négatives. On peut avoir des malentendus et nous plaçons (ces déclarations) dans cette catégorie», a-t-il ajouté, soulignant «adorer travailler» avec Donald Trump.

Le 20 septembre, M. Trump avait exhorté l'Organisation des pays exportateurs de pétrole (OPEP), dont l'Arabie est un pilier, à faire baisser «maintenant» les prix du brut, ce qui n'avait pas empêché le baril de continuer à monter. (afp/nxp)