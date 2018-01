Le procès de Berlusconi est renvoyé en mai

Le procès de l'ancien chef du gouvernement italien Silvio Berlusconi, accusé d'avoir acheté plusieurs témoins de ses fameuses soirées «bunga-bunga», a été renvoyé au 7 mai, a décidé lundi un tribunal de Milan (nord).

Silvio Berlusconi était poursuivi pour les mêmes faits par d'autres parquets du pays, pour des raisons de compétence territoriale. Mais la demande de sa défense de regrouper toutes les procédures en une seule devant le tribunal de Milan a été acceptée par les magistrats en charge du procès.

Cette affaire est appelée Ruby-ter par les médias italiens, du nom de la jeune Marocaine Karima El-Mahroug, dite Ruby, à l'origine du «Rubygate».

Dix millions d'euros

Condamné en première instance à sept ans de prison pour prostitution de mineure et abus de pouvoir, le magnat des médias, âgé aujourd'hui de 81 ans, a été définitivement acquitté en mars 2015 par la Cour de cassation.

Dans l'affaire Ruby-ter, Silvio Berlusconi est soupçonné d'avoir payé Ruby et d'autres jeunes femmes citées dans le procès «Rubygate», pour que leurs témoignages lui soient favorables.

Selon le parquet, leur bienveillance lui a coûté dix millions d'euros entre 2011 et 2015, dont sept millions pour la seule Ruby, mineure lorsqu'elle a participé aux fameuses soirées et âgée aujourd'hui de 23 ans. Sous forme d'argent liquide, de cadeaux, de voitures, de mise à disposition de logements, de paiement de factures et de frais médicaux... Le tribunal de Milan a établi un calendrier très serré pour le procès qui commence à partir du 7 mai: au moins une audience par semaine jusqu'à fin juillet. (afp/nxp)