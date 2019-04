Le procès de militantes saoudiennes reprend

Un tribunal saoudien s'apprête à reprendre mercredi ses audiences dans le procès de militantes des droits humains, quelques jours après l'annonce de nouvelles arrestations.

Onze femmes, dont la militante Loujain al-Hathloul, qui a accusé ses interrogateurs d'abus sexuels et de torture pendant près d'un an en détention, sont jugées notamment pour contacts avec des médias étrangers, des diplomates et des organisations de défense des droits humains.

Un panel de trois juges d'un tribunal pénal de Ryad doit répondre aux arguments de la défense, présentés par ces femmes au début du mois. Les médias et les diplomates occidentaux ne sont pas autorisés à assister aux audiences.

Pressions occidentales

Les accusées devraient assister à des audiences distinctes, selon des personnes ayant accès au procès.

Les autorités de Ryad ont fait l'objet de pressions occidentales pour qu'elles libèrent ces militantes, dont la plupart ont été arrêtées il y a près d'un an dans le cadre d'une campagne de répression ayant précédé la levée historique d'une interdiction de conduire pour les femmes.

Trois d'entre elles - la blogueuse Eman al-Nafjan, la professeure retraitée Aziza al-Youssef et une autre universitaire, Rokaya al-Mohareb - ont été libérées le 28 mars au lendemain de la deuxième audience du procès. Il s'agissait d'une libération temporaire qui ne les dispense pas d'assister au procès.

Début avril, les autorités saoudiennes ont arrêté au moins neuf écrivains, universitaires et blogueurs, dont deux ressortissants saoudo-américains, qui avaient pris position en faveur des militantes jugées, selon des activistes.

Mercredi dernier, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo a affirmé avoir pressé l'Arabie saoudite de libérer les citoyens américains.

Vague de répression après l'affaire Khashoggi

M. Pompeo, qui d'ordinaire se montre prudent lorsqu'il fait part d'inquiétudes concernant l'Arabie saoudite, alliée de Washington, a dit avoir personnellement parlé avec des responsables saoudiens «de chaque Américain dont nous savons qu'il a été arrêté à tort».

Cette vague de répression est la première depuis l'assassinat en octobre de l'éditorialiste et opposant saoudien Jamal Khashoggi au consulat du royaume à Istanbul, qui a suscité un tollé sans précédent à travers le monde.

Des membres de la famille de Loujain al-Hathloul, basés à l'étranger, ont déclaré subir des pressions de la part de personnes proches de l'Etat saoudien pour qu'ils gardent le silence sur son traitement en détention.

Des proches de l'establishment saoudien ont averti que les critiques publiques des membres de famille pourraient prolonger la détention des militantes. (afp/nxp)