Le prochain sommet sur la Syrie aura lieu à Téhéran

Alors que Donald Trump a annoncé son intention de retirer «très rapidement» ses troupes de Syrie, la Russie, la Turquie et l’Iran peaufinent leur stratégie régionale. À l’issue d’un sommet tripartite organisé à Ankara mercredi, Vladimir Poutine, Recep Tayyip Erdogan et Hassan Rohani ont annoncé qu’ils allaient renforcer leur coopération pour «parvenir à un cessez-le-feu durable entre les belligérants». La dernière rencontre entre les trois dirigeants a eu lieu le 22 novembre dernier à Sotchi, aboutissant à un Congrès national syrien dans la station balnéaire russe, qui s’est finalement soldé par un échec.

Comme préalable au processus politique, les trois dirigeants appellent à «l’élimination complète de Daech et du Front al-Nosra» ainsi que des organisations qui leur sont affiliées. Convaincus qu’il n’existe pas de solution militaire au conflit syrien, ils jugent nécessaire «de faire le distinguo entre les groupes terroristes déjà mentionnés et les groupes armés d’opposition qui se sont joints à la trêve et la respectent». «Le conflit ne peut être réglé que par la voie d’un processus politique et de négociations», affirment les trois chefs d’État dans une déclaration commune. Plus que jamais, l’Iran se profile en puissance régionale. Hassan Rohani a annoncé que le prochain sommet sur la Syrie se tiendrait à Téhéran.

Selon les Occidentaux, les trois partenaires chercheraient à renégocier leurs zones d’influence et à réfléchir à l’avenir du nord de la Syrie après le retrait américain. Lequel laisse planer un doute sur la stratégie de Donald Trump dans la région. La place laissée à l’Iran fait craindre un enracinement militaire des Pasdarans et des milices chiites en Syrie. Ce dont Israël ne veut pas entendre parler. Mais pour l’instant, rien n’est joué. Moscou, Ankara et Téhéran sont loin de jouer la même partition. La Russie s’emploie à garder le leadership diplomatique en rappelant que les pourparlers organisés à Astana ont été la seule initiative efficace qui a permis de réduire le niveau des violences en Syrie. Mais son soutien à Bachar el-Assad ne passe pas.

La réponse des Occidentaux au sommet tripartite organisé à Ankara ne s’est pas fait attendre. Dans une déclaration conjointe, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne se sont engagés mercredi, un an après l’attaque au gaz sarin contre la ville rebelle syrienne de Khan Cheikhoun, attribuée au régime de Bachar el-Assad, à faire payer les «responsables». Les quatre pays accusent aussi une nouvelle fois la Russie, alliée de Damas, d’avoir laissé le régime syrien utiliser les armes chimiques, contrairement à ses promesses. (24 heures)