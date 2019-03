Le procureur spécial Robert Mueller a remis vendredi son rapport d'enquête sur les soupçons de collusion entre Moscou et l'équipe de campagne de Donald Trump en 2016 et le ministre de la Justice pourrait dès ce week-end en révéler la substance.

Bill Barr, «Attorney General» des Etats-Unis, espère livrer les «principales conclusions» de ce rapport d'enquête très attendu aux membres des commissions judiciaires du Congrès «dès ce week-end», a-t-il assuré dans un courrier adressé aux parlementaires.

After 2 years, the special counsel has concluded his investigation, & I look forward to reviewing AG Barr’s report carefully, when it becomes available. I expect DOJ to release the special counsel’s report to this committee & public w/o delay & to maximum extent permitted by law. pic.twitter.com/PG6WT0G9ZA

La Maison Blanche a de son côté indiqué ne pas «avoir reçu le rapport du procureur spécial» ni avoir «été informée de son contenu». «Les prochaines étapes sont du ressort du ministre de la Justice (Bill) Barr et nous avons hâte que le processus suive son cours», a ajouté la porte-parole de l'exécutif américain, Sarah Sanders.

The next steps are up to Attorney General Barr, and we look forward to the process taking its course. The White House has not received or been briefed on the Special Counsel’s report.