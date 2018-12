Le puissant cyclone «Owen» menace les côtes

Les Australiens du nord-est du pays se préparaient vendredi à l'arrivée d'un violent cyclone tropical, Owen, les autorités mettant en garde contre les risques d'inondations soudaines et de vents destructeurs.

Cette violente perturbation s'est renforcée au large de la côte nord du Queensland, dans les eaux chaudes du golfe de Carpentaria.

Owen devrait passer en catégorie quatre - violent cyclone tropical avec des vents très destructeurs - lorsqu'il atteindra les terres tôt samedi matin, selon les prévisions actuelles.

Cyclone Owen has been strengthening off the north coast of Queensland state and is expected to reach category four. #australia #cycloneowen https://t.co/yd0DbzB0cA