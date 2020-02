Le réacteur n°1 de Fessenheim débranché

Nucléaire Dans la nuit de vendredi à samedi, le réacteur n°1 de la plus ancienne centrale nucléaire française va être définitivement arrêté. Plus...

France C'en est fini pour la centrale nucléaire française, proche de la frontière suisse, qui avait été mise en service en 1977. Plus...

Nucléaire Les deux réacteurs de la plus vieille centrale nucléaire de France, située non loin de Bâle, vont être arrêtés. Plus...