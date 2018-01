Le régime accusé d'une nouvelle attaque chimique

Depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, le pouvoir de Bachar el-Assad a été accusé à plusieurs reprises par des enquêteurs de l'ONU d'avoir eu recours au gaz de chlore ou au gaz sarin lors d'attaques chimiques parfois meurtrières.

«Après des tirs de roquettes menés par les forces du régime sur le secteur ouest de la ville de Douma, une fumée blanche s'est répandue, causant 21 cas de suffocation», a annoncé lundi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Dans un hôpital de Douma, des bébés emmitouflés dans des couvertures, portés par un grand frère ou un parent, respirent dans des masques à oxygène, certains en pleurs, a constaté un correspondant.

Des petites filles, des hommes, tous assis sur des lits d'hôpital, les larmes aux yeux, font la même chose, ne pouvant pas s'empêcher de tousser, selon la même source. Six enfants et six femmes figurent parmi les blessés, selon l'OSDH.

Irritations des voies respiratoires

«Des habitants et des sources médicales évoquent les effets du gaz de chlore, mais l'OSDH ne peut pas confirmer», a précisé le directeur de l'ONG, Rami Abdel Rahmane.

Les patients souffraient «d'irritations des voies respiratoires, de difficultés respiratoires, ils toussaient, avaient des rougissements aux yeux», selon le docteur Bassel, un responsable à l'hôpital de Douma où ils ont été transférés.

«On a constaté qu'ils sentaient comme une odeur d'eau de javel ou de chlore, on leur a enlevé leurs vêtements», a-t-il souligné. Le 13 janvier, une attaque similaire avait déjà visé la périphérie de Douma, selon l'OSDH, qui rapportait «sept cas de suffocation». Assiégés depuis 2013 par les forces du régime, les quelque 400.000 habitants de ce fief rebelle vivent déjà une grave crise humanitaire, alors qu'ils subissent au quotidien des pénuries de nourriture et de médicaments.

Déclenché en 2011 par la répression de manifestations pacifiques par le régime de Bachar el-Assad, le conflit en Syrie s'est complexifié au fil des ans avec l'implication de pays étrangers et de groupes djihadistes , sur un territoire de plus en plus morcelé. Il a fait plus de 340.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. (afp/nxp)