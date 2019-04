Le rival de Netanyahu secourt un motocycliste

Benny Gantz, principal rival du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aux élections législatives mardi, a interrompu le cours d'une journée décisive pour porter secours sur la route à un motocycliste victime d'un accident, selon les médias.

Sur le bas-côté d'une autoroute qui traverse le pays du nord au sud, un homme était allongé sur le bitume mais conscient après un accident lorsque M. Gantz a arrêté son véhicule pour lui prêter assistance.

Une vidéo, diffusée par les médias israéliens, montre M. Gantz en chemise et lunettes de soleil se pencher sur cet homme et lui tenir la main. «Où as-tu mal, si tu as mal ?», demande-t-il à la victime qui porte encore son casque de moto sur la tête et qui est déjà entouré de plusieurs personnes.

M. Gantz est resté aux côtés du motocycliste le temps que l'ambulance arrive, a indiqué la chaîne de télévision israélienne 12.

La guerre des images entre les deux hommes s'est poursuivie jusqu'au bout. M. Gantz s'est affiché dimanche chevauchant une moto lors d'un rassemblement de motards de l'alliance «Bleu-blanc», la liste de centre droit qu'il dirige. (ats/nxp)