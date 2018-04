Le scandale Facebook touche 2,7 M d'Européens

Scandale Cambridge Analytica Le scandale autour de la diffusion de données des utilisateurs de Facebook s'amplifie. Il touche aussi désormais la Suisse. Plus...

Scandale Facebook Le PDG de Facebook, qui sera auditionné le 11 avril en lien avec le scandale Cambridge Analytica, assure être à sa place à la tête de Facebook. Plus...

Etats-Unis et Grande Bretagne Embourbé dans le scandale de détournement des données personnelles, Facebook s'est offert une pleine page de publicité dimanche dans la presse britannique et américaine. Plus...