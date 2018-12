Le secrétaire à l'Intérieur américain part

Ryan Zinke, qui est âgé de 57 ans, a été mis en cause à plusieurs reprises pour son utilisation de l'argent fédéral à des fins privées. Son remplaçant sera désigné dans les prochains jours, a précisé Donald Trump en remerciant Zinke d'avoir fait «beaucoup (...) pour la nation». Ryan Zinke avait été nommé en décembre 2016 par Donald Trump et confirmé par le Sénat en mars 2017.

Secretary of the Interior @RyanZinke will be leaving the Administration at the end of the year after having served for a period of almost two years. Ryan has accomplished much during his tenure and I want to thank him for his service to our Nation.......