Le secrétaire d'Etat américain débarque à Ryad

Le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo est arrivé mardi à Ryad pour des entretiens de crise liés à la disparition depuis deux semaines à Istanbul du journaliste dissident saoudien Jamal Khashoggi, a constaté un journaliste de l'AFP.

M. Pompeo s'est rendu en Arabie saoudite à la demande du président Donald Trump et il doit être reçu par le roi Salmane. Il a été accueilli à sa descente d'avion par son homologue saoudien Adel al-Jubeir et par l'ambassadeur du royaume à Washington, le prince Khaled ben Salmane, fils du roi et frère du prince héritier Mohammed ben Salmane.

Il dînera avec le prince héritier Mohammed ben Salmane, selon une responsable du département d'Etat. «Déterminer ce qui est arrivé à Jamal Khashoggi est quelque chose qui revêt une grande importance pour le président» Donald Trump, a ajouté la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert.

Affaire trouble

Lundi, après s'être entretenu par téléphone avec le roi Salmane, M. Trump a suggéré que la disparition de Jamal Khashoggi «pourrait être le fait d'éléments incontrôlables».

Just spoke to the King of Saudi Arabia who denies any knowledge of whatever may have happened “to our Saudi Arabian citizen.” He said that they are working closely with Turkey to find answer. I am immediately sending our Secretary of State to meet with King!