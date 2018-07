Le sommet d'Helsinki s'est déroulé «mieux que super»

Le président russe Vladimir Poutine a jugé lundi ses pourparlers à Helsinki avec son homologue américain Donald Trump «très réussis et très utiles», estimant qu'ils avaient «commencé à mieux se comprendre». «Les pourparlers se sont tenus dans une atmosphère franche et de travail. Je les considère très réussis et très utiles», a déclaré M. Poutine lors d'une conférence de presse commune à l'issue de la rencontre.

«En gros, nous sommes contents de notre première véritable rencontre (...). Nous avons bien parlé (...), et j'espère que nous avons commencé à mieux nous comprendre», a-t-il assuré. «Nous n'avons pas pu tout déblayer , mais nous avons fait un pas important dans cette direction», a-t-il ajouté.

Trump to Putin: 'I think we will end up having an extraordinary relationship' https://t.co/wuGtxJpb0R via @ReutersTV pic.twitter.com/Nn7owSskHz — Reuters Top News (@Reuters) 16 juillet 2018

Ingérence russe

Interrogé sur la question d'une ingérence russe dans la présidentielle américaine, Trump a affirmé que cette information lui avait été fournie par le chef de la CIA mais qu'il n'avait aucune raison de la croire. «Le président Poutine a été extrêmement ferme et affirmatif dans son démenti aujourd'hui», a commenté Donald Trump.

Pres. Trump says intelligence community told him Russia was behind 2016 election meddling but Russian Pres. Vladimir Putin denies it.



"I don't see any reason why it would be...but I have confidence in both parties." https://t.co/NC3CT7bM8K pic.twitter.com/wGFCQFHMaK — ABC News (@ABC) 16 juillet 2018

Le maître du Kremlin a également proposé de permettre à Washington d'interroger les agents du renseignement russe accusés d'ingérence dans la présidentielle américaine de 2016. «Nous avons un accord entre les Etats-Unis et la Russie datant de 1999 sur l'aide dans les affaires criminelles et cet accord fonctionne encore. Dans ce cadre, (le Parquet américain) peut envoyer une demande pour mener l'interrogatoire de ces personnes qui sont soupçonnées», a déclaré M. Poutine.

Washington a inculpé vendredi douze agents du renseignement russe soupçonnés d'être impliqués dans le piratage du parti démocrate en 2016. Vladimir Poutine a par ailleurs qualifié d'«absurdité» les rumeurs selon lesquelles la Russie aurait des dossiers compromettants sur Donald Trump. «Il est évident pour tout le monde que nos relations bilatérales traversent une période difficile, mais il n'y a pas de raison objective» aux difficultés dans ces relations, a-t-il affirmé.

Réaction des élus républicains

L'attitude de Donald Trump à Helsinki suscite d'ores et déjà des remous politiques aux Etats-Unis, où la Maison blanche s'efforce depuis des mois de dissiper l'impression que le président n'a pas envie de s'opposer à Vladimir Poutine. Un ancien directeur de la CIA, John Brennan, a sans ambages estimé que l'attitude de Trump confinait à la trahison. «Non seulement les propos de Trump étaient imbéciles, mais il était totalement acquis à Poutine. Patriotes républicains, où êtes-vous??», s'est-il interrogé. Le sénateur républicain John McCain, qui ménage rarement Donald Trump, a estimé que le sommet avec Poutine était une «tragique erreur» car, dit-il, le président américain «n'a pas défendu l'Amérique». Pour McCain, le sommet d'Helsinki restera comme un épisode peu glorieux dans l'histoire des présidents américains.

Paul Ryan, le président républicain de la Chambre des représentants, a invité Donald Trump à comprendre que la Russie n'était pas l'alliée de Washington, et a dit qu'il ne faisait aucun doute, à ses yeux, que Moscou s'était immiscé dans l'élection de 2016. Deux sénateurs républicains ont eux aussi vivement réagi. Lindsey Graham, qui est membre de la commission des Forces armées, a estimé que les propos tenus par Donald Trump à la conférence de presse avec Poutine envoyaient aux Russes un signal de «faiblesse» des Etats-Unis.

Graham a parlé d'une «occasion manquée» pour Trump de demander résolument à la Russie des comptes pour les ingérences de 2016. «La réponse de Trump va être interprétée par la Russie comme un signe de faiblesse et va créer beaucoup plus de problèmes qu'elle n'en résoud», a continué le sénateur.

Two U.S. Republican senators criticize Trump for his remarks alongside Putin https://t.co/5jXXUXZp9T — Reuters Top News (@Reuters) 16 juillet 2018

Pour sa part, le chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov a estimé que le premier sommet bilatéral à Helsinki s'était déroulé «mieux que super». Répondant à la question d'un journaliste sur la manière dont s'étaient tenus les pourparlers, M. Lavrov a répondu: «Fantastique, mieux que super», a rapporté l'agence de presse russe Interfax.

Pétrole et gaz

Vladimir Poutine a tendu la main à son homologue américain dans le domaine du pétrole et du gaz, proposant une coopération et se montrant rassurant sur le futur du transit de gaz russe par l'Ukraine. «M. le Président (Donald Trump) s'est dit préoccupé par le possible arrêt du transit à travers l'Ukraine. J'ai assuré à Monsieur le Président que la Russie était prête à maintenir ce transit», a déclaré Vladimir Poutine au cours d'une conférence de presse à l'issue de ses pourparlers avec Donald Trump. «En outre, nous sommes prêts à prolonger le contrat de transit, qui expire l'année prochaine, si le litige entre les entités commerciales est réglé par la Cour d'arbitrage de Stockholm», a-t-il ajouté.

M. Poutine a par ailleurs proposé à Donald Trump de travailler ensemble à la régulation des marchés du pétrole et du gaz de schiste. «Nous pourrions travailler de manière constructive pour réguler les marchés internationaux, car nous ne sommes pas intéressés par une baisse extrême des prix», a déclaré Vladimir Poutine au sujet du pétrole et du gaz de schiste.

Les groupes gaziers ukrainien et russe Naftogaz et Gazprom s'affrontent depuis des années devant des tribunaux internationaux, et notamment une cour d'arbitrage suédoise, entre autres au sujet des prix du transit.

(afp/nxp)