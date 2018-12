Le suprémaciste blanc coupable de meurtre

Le suprémaciste blanc James Fields a été reconnu coupable vendredi de meurtre avec préméditation. L'Américain avait tué une militante antiraciste de 32 ans qui protestait contre un rassemblement d'extrême droite à Charlottesville aux Etats-Unis.

Agé de 21 ans, il avait foncé au volant de sa voiture dans un groupe de manifestants, tuant Heather Heyer, 32 ans en août 2017. Plusieurs personnes avaient aussi été blessées. Les avocats de James Fields ont plaidé la légitime défense et évoqué sa santé mentale au moment des faits. Selon l'un d'eux, le jeune homme a confié à la police qu'il «avait craint pour sa sécurité et qu'il était mort de peur».

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4