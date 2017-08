Le suspect en fuite «est dangereux»

Younès Abouyaaquoub est l'homme le plus recherché d'Europe. Le suspect en fuite des deux attentats de Barcelone et Cambrils, recherché par toutes les polices d'Europe, est dangereux et pourrait être armé«, a indiqué lundi la police catalane sur Twitter.

«Il est dangereux, et pourrait être armé. Cet auteur présumé de l'attentat du 17 août à Barcelone est recherché. Il s'agit du conducteur de la camionnette», ont tweeté les Mossos d'Esquadra, la police catalane.

«Notre priorité c'est de mettre la main sur cette dernière personne, mais cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres arrestations en dehors de cet individu dans le futur», a déclaré pour sa part le responsable des affaires intérieures catalan, Joaquin Forn.

Il a appelé la population à coopérer en fournissant toute information utile à la police et a aussi annoncé la diffusion de photos et précisé que l'avis de recherche était diffusé à l'étranger également.

Le bilan des morts passe à 15

Parallèlement, le responsable de l'Intérieur de Catalogne a annoncé que le bilan des personnes tuées dans les deux attentats revendiqués par l'organisation Etat Islamique, était monté à 15 morts.

La quinzième victime est un homme dont la voiture a été dérobée par Younès sans doute dans sa fuite. Son corps sans vie a été retrouvé dans la voiture, abandonnée dans la localité de San Just.

«De nouveaux indices nous ont permis d'établir un lien entre les faits de Sant Just, où un habitant de Vilafranca a perdu la vie, et l'attaque de las Ramblas», où le suspect a lancé une camionnette contre la foule, a déclaré Joaquim Forn lors d'une conférence de presse.

Trois heures après le drame survenu à 16h50 sur les Ramblas de la capitale catalane, une Ford Focus a échappé à un contrôle de police. Elle est ensuite réapparue près de Barcelone, à Sant Just Desvern.

Son propriétaire, Pau Pérez Villan, a été retrouvé mort à l'intérieur, a confirmé la mairie de cette localité située à une cinquantaine de kilomètres à l'ouest de Barcelone. Il était blessé à l'arme blanche.

Parti en courant

En reconstituant les faits, le chef de la police régionale catalane, Josep Lluis Trapero, a dit que le véhicule avait forcé le contrôle de police, blessant une policière. Les agents avaient alors ouvert le feu et, peu après, quelqu'un avait été aperçu partant en courant.

Les policiers ont d'abord cru que Pau Pérez Villan avait été tué par un de leurs tirs, mais l'autopsie a révélé que son corps n'avait «aucun impact de balle», a déclaré Josep Lluis Trapero. La police cherche à savoir qui conduisait le véhicule, a-t-il ajouté.

Ou est l'imam Abdelbaki Es Satty?

La police doit encore communiquer sur le sort d'un imam, Abdelbaki Es Satty, qui aurait endoctriné la cellule d'une douzaine de personnes qui a commis l'attentat de Barcelone jeudi et celui qui a fait un mort et six blessés quelques heures plus tard à Cambrils, station balnéaire catalane à 120 km au sud de Barcelone.

Il vivait, comme d'autres assaillants, à Ripoll, petite ville au pied des Pyrénées, où la police a mené lundi matin de nouvelles perquisitions lundi matin, après une première fouille du domicile de l'imam samedi, a indiqué M. Forn.

Abdelbaki Es Satty, un Marocain âgé d'une quarantaine d'années, a disparu depuis mardi. La police a évoqué la possibilité qu'il ait péri dans l'explosion d'Alcanar. L'homme a séjourné dans la commune de Machelen, en grande banlieue de Bruxelles «entre janvier et mars 2016», selon le maire de la localité limitrophe de Vilvorde, Hans Bonte.

Il aurait eu par ailleurs, des contacts en prison, dont il est sorti en janvier 2012, avec un homme accusé de terrorisme, a indiqué la police catalane sans donner plus de détails.

Une manif lundi soir

Une manifestation de la communauté musulmane contre le terrorisme était prévue lundi soir à Barcelone. Dimanche une messe en hommage aux victimes s'était tenue dans l'emblématique basilique de la Sagrada Familia à Barcelone, en présence du roi Felipe VI, du chef du gouvernement conservateur Mariano Rajoy et du président de la Catalogne Carles Puigdemont.

Douze des 14 personnes tuées dans les attentats ont été formellement identifiées. Parmi elles, un petit garçon australo-britannique de sept ans dont la famille avait diffusé un avis de recherche déchirant, et un autre enfant, espagnol, de trois ans. Lundi matin, dix personnes étaient encore entre la vie et la mort et 13 blessés dans un état grave.

Le bilan aurait pu être encore plus lourd puisque les conspirateurs s'apprêtaient à commettre «un ou plusieurs attentats» de «manière imminente», selon le chef de la police catalane, Josep Lluis Trapero. Un raté a entraîné la déflagration qui a détruit à Alcanar la maison où ils préparaient les explosifs.

120 bonbonnes de gaz butane

Dans les décombres de cette maison qu'ils occupaient depuis environ six mois, la police a découvert au moins 120 bonbonnes de gaz butane.

Martine Groby, une retraitée française de 61 ans voisine de la villa, a raconté avoir vu depuis avril quatre hommes, «qui parlaient tous français», aller et venir en déchargeant avec méfiance des marchandises.

L'inspection de leur repaire a permis de découvrir des substances explosives, y compris des traces de TATP, explosif prisé des djihadistes du groupe Etat islamique (EI) qui a revendiqué les attentats, car il se fabrique avec des ingrédients en vente libre. Les djihadistes ont surnommé le TATP «la mère de Satan».

Les Barcelonais ont vécu dimanche soir un autre moment de communion, au stade de Camp Nou, où les joueurs du Barça, qui arboraient un brassard noir et un sombre «Barcelone» à la place de leurs noms sur les maillots, ont remporté un succès poignant face au Betis Séville (2-0) à la reprise du Championnat de football d'Espagne.

(afp/nxp)