Le suspect est passible de la prison à vie

L'ancien livreur de pizza Cesar Sayoc est poursuivi pour 30 trente chefs d'inculpation qui ont été transmis au tribunal fédéral de Manhattan. Plusieurs concernent l'utilisation d'armes de destruction massive et le transport d'explosifs.

L'homme est désormais passible de la prison à vie. Cinq chefs d'inculpation avaient été retenus dans un premier temps et la peine maximale était de 48 ans.

Autocollants à la gloire de Trump

L'ancien livreur de pizza qui vivait dans une camionnette couverte d'autocollants à la gloire de Donald Trump a été arrêté en Floride le 26 octobre.

Selon l'acte d'accusation, il est soupçonné d'avoir envoyé des lettres piégées à cinq destinataires new-yorkais: l'ancienne secrétaire d'Etat Hillary Clinton, le milliardaire et militant démocrate George Soros, les anciens directeurs de la CIA John Brennan et James Clapper, et l'acteur Robert De Niro.

Les autorités lui avait avaient auparavant imputé une douzaine d'envois. Parmi les autres destinataires figurent les anciens présidents démocrates Bill Clinton et Barack Obama, l'ancien vice-président Joe Biden et les sénateurs démocrates Cory Booker et Kamala Harris. Aucune des lettres piégées n'a explosé. (ats/nxp)