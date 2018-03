Le terrorisme salafiste sème à nouveau la mort en France

Pour la douzième fois depuis les attentats de janvier 2015, un terroriste salafiste a semé la mort en France. Lors d’une sanglante course suivie d’une prise d’otages dans une supérette de Trèbes, près de Carcassonne (Aude), un Franco-Marocain de 25 ans a tué trois personnes et en a blessé seize, dont deux sont grièvement atteintes. L’État islamique (EI) a revendiqué ce massacre.

La gendarmerie est intervenue très rapidement dans le magasin, abattant le tueur lors de l’assaut. L’acte qui restera inscrit dans les mémoires est celui accompli par un colonel de gendarmerie de 45 ans. Il a persuadé le terroriste d’accepter de le prendre en otage à la place des clients et du personnel. Par la suite, le tueur lui a tiré dessus, le blessant grièvement.

Course meurtrière

L’équipée du terroriste commence vendredi, à 10 h 13, dans un quartier de Carcassonne. Brandissant une arme de poing, l’homme braque une Opel Corsa blanche, s’en empare, tue le passager et blesse grièvement le conducteur. Il traîne ses deux victimes sur une colline près du hameau de Montlegun, non loin de Carcassonne.

Au moyen du véhicule volé, le salafiste roule vers la caserne du 3e régiment de parachutistes d’infanterie de marine à Carcassonne, sans doute pour tirer sur des soldats. Il se ravise après avoir attendu quelques minutes, fait demi-tour et fonce vers la caserne des CRS. Peu avant 11 h, il tire une série de coups de feu sur un CRS qui courait avec trois autres collègues. L’arme s’enraye. L’agent est blessé et se trouve maintenant hors de danger. Six douilles ont été récupérées. L’alerte est donnée.

«Il était fiché S et faisait l’objet d’un suivi effectif de la part des services de renseignement en 2016 et 2017 sans pour autant donner des signes précurseurs d’un passage à l’acte»

À 11 h 15, le terroriste s’introduit dans le magasin Super U de Trèbes, occupé par une cinquantaine de clients et de membres du personnel. Il brandit une arme de poing, un couteau et des grenades, hurle «Allah Akbar, je suis un soldat de Daech» à plusieurs reprises, menace les clients et le personnel et réclame la «libération de frères» en ajoutant: «Vous bombardez la Syrie, vous allez mourir!» Le salafiste tue d’emblée deux personnes, le chef boucher du magasin et une cliente âgée. Il s’ensuit une panique. Le terroriste prend des otages. Le GIGN (Groupe d’intervention de la gendarmerie nationale) accourt très rapidement. Parmi les clients figure un ancien policier, qui a mis à l’abri plusieurs personnes et sa famille dans une chambre froide. Il appelle aussitôt les gendarmes de son portable et leur donne de précieux renseignement sur le comportement, le signalement et le déplacement du tueur à l’intérieur de la supérette. Les gendarmes entament des négociations. À 14 h 20, le colonel propose au terroriste de prendre la place des otages, ce que le tueur accepte. Le gendarme laisse son téléphone portable ouvert afin de tenir au courant ses collègues. Le terroriste réclame la remise d’un chargeur et menace de tout faire sauter en cas d’intervention des forces de l’ordre. Les gendarmes du GIGN entendent des coups de feu. Le tueur vient de tirer à plusieurs reprises sur le colonel. L’assaut est donné. Des coups de feu sont échangés. Un gendarme est blessé à une jambe. Le bilan: trois morts, seize blessés, dont deux très grièvement, le conducteur de l’Opel volée et le colonel, qui luttent contre la mort.

Petit délinquant

Lors de sa conférence de presse donnée au Palais de justice de Carcassonne, le procureur de la République de Paris, François Molins – dont le parquet centralise les affaires de terrorisme en France –, a donné quelques précisions sur le tueur: «Il était fiché S (personne à surveiller par la Direction générale de la sécurité intérieure) et faisait l’objet d’un suivi effectif de la part des services de renseignement en 2016 et 2017 sans pour autant donner des signes précurseurs d’un passage à l’acte.» Il a été condamné à deux reprises par le Tribunal correctionnel de Carcassonne, en 2011 à un mois de prison avec sursis pour port d’arme prohibé et en 2016 à un an d’emprisonnement ferme pour trafic de stupéfiants, peine effectuée en août. Les enquêteurs et les policiers du RAID ont mené vendredi soir une perquisition dans la cité Ozanam, quartier de Carcassonne où vivait le terroriste avec sa famille. Ils ont interpellé la femme qui partageait sa vie et l’ont placée en garde à vue afin de l’interroger. Des recherches sont diligentées pour identifier d’éventuels complices et déterminer de quelle manière il s’est radicalisé et comment il s’est procuré ses armes. (24 heures)