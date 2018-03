Le tigre Sarkozy contre-attaque

Il a choisi un «vingt heures» pour se défendre. Et tant qu’à faire, TF1 plutôt que France2, où il avait parlé de «honte et d’indignité du service public» quand il s’était offusqué d’avoir été interrogé sur cette affaire libyenne en pleine primaire de la droite, fin 2016.

Au lendemain de sa mise en examen des chefs de «corruption passive, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens», Nicolas Sarkozy proteste de son innocence. Cinq, voire cinquante millions d’euros versés par le régime du dictateur libyen Mouammar Kadhafi pour financer sa campagne présidentielle victorieuse de 2007? Il nie tout en bloc. «Je veux dire la profondeur de mon indignation», entame, très offensif, celui qui a été avocat et qui maîtrise l’art de défendre sa propre cause.

Vingt-quatre heures de garde à vue, étalées sur deux jours, n’ont pas entamé sa combativité. «Les tigres ne deviennent pas végétariens!», dit-il parfois. Celui qui reste à 63 ans un fauve politique réserve ses crocs à tous les «menteurs» qui auraient orchestré le complot à qui il doit sa descente aux enfers. Nicolas Sarkozy produit des documents. Prend les Français à témoin. Laisse peser les silences face à un Gilles Bouleau pourtant précis et incisif. Choisit ses mots quand il attaque ses détracteurs. Tous passent à la moulinette. Mouammar Kadhafi? «Un dictateur parmi les plus sanglants qu’ait connu le 20ie siècle». Son fils cadet, Saif al-Islam, qui a réitéré les accusations contre lui cette semaine? «Il n’y a chez lui que la haine, la boue, la médiocrité, la malveillance et la calomnie». Abdallah Senoussi, l’ancien directeur des renseignements libyens ? «Il a été condamné pour avoir été le commanditaire de l’attentat contre le vol d’UTA qui a fait 170 morts». «Ces gens sont des assassins, des criminels, des délinquants qui ne produisent aucune preuve», martèle Nicolas Sarkozy. Les intermédiaires sont eux aussi cloués au pilori. A commencer par l’homme d’affaires franco-libanais Ziad Takieddine, qu’il accuse de multiples mensonges. Pas un mot en revanche de l’autre intermédiaire, Alexandre Djouhri, incarcéré à Londres dans l’attente de son éventuelle extradition vers la France. Même le fondateur de Mediapart prend une rafale. «Décidément, Edwy Plenel n’a pas que des amis fréquentables. Après Tariq Ramadan, le voici avec la bande de Kadhafi!», tempête l’ancien locataire de l’Elysée.

Sur le fond, Nicolas Sarkozy ne lâche rien. Le financement de sa campagne de 2007? Elle avait déjà été passée «au laser» pendant l’affaire Bettencourt, assure-t- il. Le document de Médiapart, par qui le scandale est arrivé ? Il maintient que c’est un faux, alors que la justice l’a validé, réagit aussitôt le site d’investigation incriminé. Il revient surtout sur sa guerre en Libye. Lui qui a reçu les opposants à Kadhafi en 2011, qui a demandé un mandat de l’ONU pour lancer l’offensive contre le dictateur, que pourrait-on lui reprocher ? «La guerre a duré sept mois», souligne Nicolas Sarkozy. «Kadhafi enregistrait tout, photographiait tout. Et il n’aurait rien dit?».

Dès la matinée, l’ancien chef de l’Etat avait déjà lancé sa contre-attaque. Le Figaro avait publié le PV de sa déclaration aux magistrats mercredi soir dans les locaux de la PJ de Nanterre. Nicolas Sarkozy y dénonçait la «violence de l’injustice qui lui est faite». Il affirmait même que sans cette affaire, révélée par Mediapart entre les deux tours de la présidentielle de 2012, François Hollande ne l’aurait pas privé cette année-là de sa réélection. Une défense au culot, alors que Ségolène Royal a justement posé la question de l’impartialité de l’élection de 2007 qu’elle avait perdue… Et ce n’est pas tout: l’ancien président prétendait aussi que c’est ce dossier libyen qui lui avait fait perdre la primaire de novembre 2016, que François Fillon avait emporté haut la main ! «La politique, c’est fini», a juré Nicolas Sarkozy sur TF1. «Mais la France, ce ne sera jamais fini», dit celui qui veut sauver son honneur.

Les trois magistrats qui instruisent le dossier ne se sont pas préoccupés de ces éventuelles répercussions politiques. Concentrés seulement sur leur enquête, ils ont intimé à Nicolas Sarkozy de ne pas se rendre en Egypte, en Tunisie, en Libye et en Afrique du Sud. Ils l’ont aussi sommé de ne pas entrer en contact avec les protagonistes du dossier, dont Claude Guéant, Ziad Takieddine et Brice Hortefeux. Un contrôle judiciaire inédit pour un ancien président. Nicolas Sarkozy, qu’aucune preuve formelle n’accable à ce stade de la procédure, risque jusqu’à dix ans de prison. (24 heures)